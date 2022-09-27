Маркевич Андрей Онуфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркевич Андрей Онуфриевич

Маркевич Андрей Онуфриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маркевич Андрей Онуфриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Кислянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.