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Баранов Серг. Периф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баранов Серг. Периф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Ляховской, д. Попова

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