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Бобровский Пав. Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бобровский Пав. Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Мостовской

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