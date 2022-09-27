Коробейников Михаил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробейников Михаил Никитин

Коробейников Михаил Никитин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коробейников Михаил Никитин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Кукарской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.