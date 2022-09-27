Ветицкий Дмитрий Павлов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетицкий Дмитрий Павлов.

Ветицкий Дмитрий Павлов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ветицкий Дмитрий Павлов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Александровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.