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Гаилиш Иван Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаилиш Иван Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Люцинский уезд, с. Куцури.

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