Пучков Александр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучков Александр Иванов

Пучков Александр Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пучков Александр Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Бикаевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.