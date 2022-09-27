Деркаченко Вас. Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеркаченко Вас. Зах.

Деркаченко Вас. Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Деркаченко Вас. Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Вознесенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.