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Лейбосн Густ. Янов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лейбосн Густ. Янов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Венденский уезд, Озельской

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