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Альтерин Фридр. Фридр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Альтерин Фридр. Фридр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Зюнарово

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