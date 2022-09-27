Протасов Андрей Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПротасов Андрей Фед.

Протасов Андрей Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Протасов Андрей Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Воскресенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.