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Шмоткин Никол. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шмоткин Никол. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Воскресен. д. Амонино.

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