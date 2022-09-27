Панасенко Евсей Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанасенко Евсей Ив.

Панасенко Евсей Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Панасенко Евсей Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Коломак., Панасен.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.