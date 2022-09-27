Отто Карл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтто Карл

Отто Карл

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Отто Карл
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Мариинская в. д.Ольгино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.