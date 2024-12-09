Смирных Григ. Тарас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирных Григ. Тарас.

Смирных Григ. Тарас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирных Григ. Тарас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Мостовинск., Мостово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.