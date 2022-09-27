Толкачев Никита Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолкачев Никита Моисеевич

Толкачев Никита Моисеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Толкачев Никита Моисеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Шиловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.