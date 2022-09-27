Любьев Конст. Конст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбьев Конст. Конст.

Любьев Конст. Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Любьев Конст. Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Киржеманской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.