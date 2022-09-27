Скороходов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходов Иван Иванович

Скороходов Иван Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скороходов Иван Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Краснопольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.