Трачугин Александр Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрачугин Александр Фед.

Трачугин Александр Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трачугин Александр Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Тверской уезд, Никулинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.