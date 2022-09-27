Пешко Емел. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешко Емел. Степ.

Пешко Емел. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пешко Емел. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Городечанской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.