Шаповаленко Аким Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповаленко Аким Антон.

Шаповаленко Аким Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шаповаленко Аким Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, д.Соснавино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.