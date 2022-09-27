Немчиков Констант. Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемчиков Констант. Иванов

Немчиков Констант. Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Немчиков Констант. Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Боровский уезд, Рождествен., д. Горчих.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.