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Германсон Ян Адольф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Германсон Ян Адольф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Вейсенштейнский уезд, Нойстверской

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