Лубенский Зах. Кондрат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубенский Зах. Кондрат.

Лубенский Зах. Кондрат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лубенский Зах. Кондрат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Сумский уезд, Чернетчин. с. Кургалов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.