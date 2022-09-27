Леденев Роман Митр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеденев Роман Митр.

Леденев Роман Митр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Леденев Роман Митр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Хреновск. выс.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.