Кашин Иван Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашин Иван Ефимов

Кашин Иван Ефимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кашин Иван Ефимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Яковлевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.