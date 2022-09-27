Литвиненко Андрей Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвиненко Андрей Никитович

Литвиненко Андрей Никитович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Литвиненко Андрей Никитович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Камышанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.