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Таловиков Тимофей Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Таловиков Тимофей Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Томиловской, с. Зав. Петровский

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