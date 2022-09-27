Павликов Мин. Феокт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавликов Мин. Феокт.

Павликов Мин. Феокт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Павликов Мин. Феокт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Кургановской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.