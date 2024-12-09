Грязнов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрязнов Иван Иванович

Грязнов Иван Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грязнов Иван Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, гор. Верхнеуральск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.