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Маркин Сем. Марков

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маркин Сем. Марков
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, Нагибинск., Констант.

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