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Девятков Андрей Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Девятков Андрей Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, с. Любанов

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