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Губанов Наз. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Губанов Наз. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, с. Дебрик

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