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Марочкин Илья Анис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марочкин Илья Анис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Дамбенкинской.

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