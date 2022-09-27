Астахов Пант. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстахов Пант. Тим.

Астахов Пант. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Астахов Пант. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Землянский уезд, Негочевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.