Коптелов Кузьма Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоптелов Кузьма Архипов

Коптелов Кузьма Архипов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коптелов Кузьма Архипов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Мадаевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.