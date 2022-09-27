Сальников Филипп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальников Филипп Петрович

Сальников Филипп Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сальников Филипп Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Тютчевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.