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Адамицкий Матв. Варф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Адамицкий Матв. Варф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Лидский уезд, д.Сарминская

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