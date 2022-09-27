Рауска Петр Адам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРауска Петр Адам.

Рауска Петр Адам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рауска Петр Адам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Вольмарский уезд, Столбенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.