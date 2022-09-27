Нарожный Иван Фил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарожный Иван Фил.

Нарожный Иван Фил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нарожный Иван Фил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Болыбельск., д. Щучье

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close