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Родченко Трофим Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Родченко Трофим Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Царёвский уезд, Кисловская

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