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Пугач Вас. Пимен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пугач Вас. Пимен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Прядивской

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