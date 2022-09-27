Воронов Федос. Тарас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронов Федос. Тарас.

Воронов Федос. Тарас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воронов Федос. Тарас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Никольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.