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Шерлот Феликс Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шерлот Феликс Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Виленский уезд, Солечникская в., д.Дайнова

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