Шкрылев Павел Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкрылев Павел Матвеев

Шкрылев Павел Матвеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шкрылев Павел Матвеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Сальский округ, ст. Маныческая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.