Кислый Владим. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислый Владим. Степ.

Кислый Владим. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кислый Владим. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Дисненский уезд, Иодская в., д.Укля

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.