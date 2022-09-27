Кулик Михаил Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулик Михаил Сем.

Кулик Михаил Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кулик Михаил Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Сумский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.