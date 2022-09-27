Каптелов Сем. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаптелов Сем. Тим.

Каптелов Сем. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каптелов Сем. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Чаусский уезд, Гладковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.