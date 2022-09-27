Григорьев Павел Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Павел Никандрович

Григорьев Павел Никандрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Григорьев Павел Никандрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Горской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.