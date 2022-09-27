Бирголин Дан. Авинар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирголин Дан. Авинар.

Бирголин Дан. Авинар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бирголин Дан. Авинар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Усохской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.